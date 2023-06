Que situação! Ana Castela chora no palco após viver drama nos bastidores

Ana Castela chora no palco e precisa recomeçar show; cantora estava muito abalada

A cantora Ana Castela surpreendeu os fãs e protagonizou uma crise de choro ao subir no palco em um show realizado neste sábado, 24. É que ela não conseguiu segurar a emoção e chorou assim que subiu para se apresentar em Lagarto (SE).

Abalada, ela quase teve o show cancelado minutos antes. Segundo informações do portal LeoDias.com, uma confusão aconteceu nos bastidores entre os seguranças da cantora e o Deputado Federal Gustinho Ribeiro. Há relatos de agressões.

Ao ficar cara a cara com o público, Ana Castela estava nervosa e não conseguiu se segurar. Ela precisou recomeçar a apresentação. Ainda de acordo com informações do site, o deputado é também marido da prefeita da cidade. Ele teria trocado socos e chutes com os seguranças da estrela.

Até o momento, não se sabe o que ocasionou a briga. Mesmo abalada, a cantora cantou seus principais hits, esbanjou simpatia e cumpriu seu contrato. Até o momento, ela também não se pronunciou sobre o que aconteceu.

Veja o vídeo da cantora abalada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Namoro vai bem, obrigado

Recentemente, Gustavo Mioto afirmou ao colunista Leo Diasque ele e Ana Castela escolheram viver um relacionamento sem rótulos neste momento. "Incomoda que tudo precisa ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser, se estamos a fim, se queremos ou não", disse o cantor de 26 anos.

O primeiro beijo dos dois aconteceu em novembro do ano passado. Na ocasião, o sertanejo pediu o telefone de Ana Castela após sua participação na temporada do TVZ, apresentada por ele no canal Multishow. Segundo Mioto, a artista teria até passado uma cantada para ele: "Eu fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?", perguntou ela.

Agora, os dois estariam tentando conciliar a lotada agenda de shows de um modo que consigam continuar se vendo. Na última semana, eles fizeram uma apresentação juntos em Portugal e protagonizaram o primeiro beijo em público em imagens que circularam nas redes sociais. O momento romântico aconteceu na atual turnê de Gustavo Mioto, Conexão.