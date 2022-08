Com vídeo romântico, Luiza Martins se declara para Marcela Mc Gowan: "Meu sol"

Luiza Martins se declarou para Marcela Mc Gowan nas redes sociais ao comemorar 1 ano e nove meses de namoro

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 15h04

Luiza Martins (29) e Marcela Mc Gowan (33) completaram 1 ano e 9 meses de namoro nesta segunda-feira, 22, e a cantora fez questão de comemorar a data especial em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial, Luiza compartilhou um vídeo em que aparece em vários momentos trocando carinhos com a médica e ex-BBB, e colocou de fundo a música Minha Herança, de Marília Mendonça (1995 - 2021). Na legenda, a cantora se declarou para a amada.

"Fale do mundo, dos seus planos… me fale de nós! 1 ano e 9 meses que a gente se esbarrou nessa vida pra continuar vivendo um amor que com toda certeza é de outras vidas. Te amo, meu sol. Obrigada por iluminar a minha existência", se derreteu a artista na postagem.

Nos comentários, Marcela também fez questão de retribuir o carinho da namorada. "Apaixonada em você desde o primeiro dia", afirmou a ex-participante do Big Brother Brasil 20, deixando os seguidores encantados. "Vocês são incríveis demais", disse uma seguidora. "Que venha muitos, e muitos anos", desejou outra. "Vocês merecem toda a felicidade do mundo", falou uma fã.

Confira a declaração de Luiza Martins para Marcela Mc Gowan:

Homenagem para Maurílio

Luiza fez uma homenagem para Maurílio (1993 - 2021) para celebrar o Dia do Cantor. A artista relembrou um registro ao lado da sua dupla, que faleceu aos 28 anos de idade após sofrer três paradas cardíacas e se declarou. "Hoje é dia do cantor, e eu queria dedicar esse dia ao meu cantor preferido. Te amo pra sempre", escreveu a artista na legenda da publicação.

