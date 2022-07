No Dia do Cantor, Luiza homenageia Maurílio: ''Meu preferido. Te amo pra sempre''

A cantora Luiza fez uma linda homenagem para Maurílio, que faleceu ano passado aos 28 anos

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 15h57

Luiza (30) fez uma homenagem para Maurílio (1993 - 2021) para celebrar o Dia do Cantor nesta quarta-feira, 13.

A cantora relembrou um registro ao lado da sua dupla, que faleceu aos 28 anos de idade após três paradas cardíacas.

"Hoje é dia do cantor, e eu queria dedicar esse dia ao meu cantor preferido. Te amo pra sempre", escreveu a artista na legenda da publicação.

Agora, Luiza está seguindo carreira solo e continua a fazer shows pelo país.

Recentemente, ela falou sobre a saudade de Maurílio e mostrou as canções mais escutadas do Spotify, com Sextou com S, sucesso da dupla em 21º lugar na lista, e relembrou como foi essa criação da música.

CONFIRA A HOMENAGEM DE LUIZA