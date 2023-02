Com alta tecnologia, rede de estética Laser Dream cresce pelo Brasil

Englobando todos os fototipos de pele, empresa de depilação conta com 75 clínicas

Resultado, conforto, sofisticação e preço justo. Conhecida no Brasil pelo crescimento nos últimos anos, a rede Laser Dream oferece depilação a laser na forma de preços acessíveis e com tecnologia de ponta. A empresa, em 2021, aumentou em 600% o número de unidades em comparação a 2020, totalizando em 75 clínicas pelo País.

Com especialistas renomados, seus procedimentos viabilizam todos os fototipos de pele, com tempo das sessões menor que a média e ainda garantindo um maior rendimento por conta do colaboradores e aparelhos à sua disposição.

Todas as técnicas e formas utilizadas são comprovadas e seguras, levando o melhor serviço possível a uma maior parcela da população, onde tudo é analisado de forma detalhada e com o maior cuidado possível, tornando o cliente um paciente de verdade, saindo satisfeito com o resultado.

A marca também busca combater prejuízos ao meio ambiente, pois é comprometida em reduzir a emissão de carbono, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além disso, é parceira do Reed + Vale do Jari, projeto que atua na preservação da biodiversidade, preservação das espécies locais e auxilia famílias que vivem do agroextrativismo.

Laser Dream

E-mail: laserdreambrasil@gmail.com

Instagram: @laserdreambrasil

Cel: (11) 94252-6365

