Cláudia Abreu fala sobre o fim do casamento de 25 anos: "Renascimento"

Cláudia Abreu afirmou que sentiu dor com a separação, mas ao mesmo tempo está feliz com o novo rumo

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 17h55

A atriz Cláudia Abreu falou sobre a separação do cineasta José Henrique Fonseca após 25 anos de casados. Ela desabafou sobre o misto de sentimentos no coração após a ruptura.

Ao jornal O Globo, a atriz que está em cartaz com um monólogo, declarou: "Também é preciso ter coragem para acompanhar os movimentos da vida. Tenho procurado me colocar no presente, viver sem medo, com o frescor da curiosidade, de maneira viva".

Abreu afirmou que apesar de ser algo novo, ainda assim também é um momento triste: "É inevitável falar que é uma dor, mas tudo que é feito de maneira amorosa e verdadeira dá certo. É uma espécie de renascimento. A gente pode ter uma vida feliz e, de repente, achar que precisa mudar e isso não invalida toda a vida que teve".

Cláudia ainda frisou o bom tempo que viveram juntos como um casal: "Fomos muito felizes, passei quase metade da minha existência com o Zé. Realizamos sonhos, tivemos filhos, casas produtora, projetos. Isso nunca vai ser passado".

O fim do casamento de Claudia Abreu e José Henrique Fonseca foi anunciado no dia 1 de outubro de 2022 e confirmado pela assessoria de imprensa dela.

Os dois ficaram juntos por 25 anos e tiveram quatro filhos: Maria, de 21 anos, Felipa, de 15 anos, Joaquim, de 12 anos, e Pedro, de 10 anos. Eles continuam amigos e vão seguir como sócios na produtora Zola Filmes.

Claudia e José Henrique assumiram o romance em 1997.