Cláudia Abreu cancela apresentação de peça após testar positivo para covid-19

Atriz Cláudia Abreu comunicou os fãs sobre seu diagnóstico positivo para a coronavírus

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 09h30

A atriz Cláudia Abreu (52) teve de dar uma má notícia aos fãs que assistiriam sua peça no último domingo (6). Isso porque ela testou positivo para a covid-19.

"Comunicamos que a atriz Cláudia Abreu testou positivo para COVID-19. Diante disso, informamos que a sessão de hoje (DOMINGO, 6 de novembro) foi cancelada", afirmou a nota publicada em seu Instagram.

O comunicado ainda afirmou a possível data para retorno da peça de Cláudia: A princípio, a temporada continua normalmente a partir da próxima sexta-feira (11) e segue até 27 de novembro. O reembolso será feito através da @sympla. Você receberá um e-mail com mais informações. Pedimos desculpas pelo transtorno!".

O espetáculo Virgínia é o primeiro monólogo da atriz, com direção de Amir Haddad. Recentemente, Abreu falou sobre a peça ser uma espécie de renascimento para ela, que terminou recentemente um casamento de 25 anos com o cineasta José Henrique Fonseca, com quem teve quatro filhos.

Ao jornal O Globo, a atriz declarou: "Também é preciso ter coragem para acompanhar os movimentos da vida. Tenho procurado me colocar no presente, viver sem medo, com o frescor da curiosidade, de maneira viva".

Confira comunicado de Cláudia Abreu: