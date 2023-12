Cinturinha de Jojo Todynho chama a atenção em foto: "Quanta diferença"

Cinturinha de Jojo Todynho chama a atenção em foto; cantora apareceu com look coladinho e fãs notaram shape muito mais sequinho

A apresentadora e cantora Jojo Todynho impressionou os fãs e seguidores nesta quinta-feira, 7, ao aparecer com um look espetacular nas redes sociais. Mais sequinha após a cirurgia bariátrica, ela impressionou ao mostrar sua cinturinha marcada.

A bela apareceu com um body e uma calça jeans. A peça coladinha ao corpo desenhou as curvas da funkeira e marcou a região do abdômen - ao todo, ela já perdeu mais de 30 kg desde que passou pela cirurgia.

"Todas as coisas boas acontecem com você se você acreditar em si mesmo e continuar dando o seu melhor. Não tenha medo do que está por vir. Encare com confiança", disparou ela.

Nos comentários, seguidores exaltaram a beleza de Jojo Todynho. "Gente, como ela está deslumbrante, é muita diferença", escreveu um. "Jojo está cada dia mais bonita! Parabéns por tanta determinação!", escreveu outro. "Linda demais", escreveu um terceiro.

Mudanças no corpo impressionam até a cantora

Nesta semana, ela explicou aos fãs que já perdeu vários centímetros após o procedimento. Nos bastidores de uma gravação, a artista contou que precisou tirar todas as suas medidas novamente para que os figurinos sejam ajustados. "Minha cintura de 131 [centímetros] está 108 ou 118, alguma coisa assim. Só sei que perdi muito na cintura, no braço e na coxa", celebrou Jojo.

A cantora também confirmou que fará cirurgias e procedimentos estéticos assim que tiver liberação médica. Jojo Todynhodeclarou que planeja fazer lipoaspiração em várias partes do corpo e que irá reduzir as mamas.

"Quando o médico me librar, esse peito aqui vai embora. Tchau. Vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. A única coisa que não vou mexer é bumbum. E na cara também não, porque não precisa, mas o restante vou fazer tudo", garantiu a artista.