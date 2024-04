Atualidades / Acidente

Cininha de Paula e a filha sofrem acidente de carro no Rio de Janeiro

Cininha de Paula revela detalhes do acidente de carro que sofreu junto com a filha, Maria Maya, no Rio de Janeiro. Elas ficaram presas em um engavetamento

Cininha de Paula e Maria Maya sofrem acidente de carro - Foto: Reprodução / Instagram