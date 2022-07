Chris Evans, o Capitão América, revela que está procurando um amor “para a vida toda”

O intérprete do Capitão América, Chris Evans revelou em entrevista que está procurando uma parceira para a vida toda

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 10h40

Chris Evans (41) revelou em uma entrevista recente que está procurando uma parceira para acompanhá-lo em sua vida.

O intérprete do Capitão América deu uma entrevista para o site americano Shondaland sobre seu novo filme, intitulado Agente Oculto.

Durante a entrevista, o ator foi perguntado sobre o que o deixava focado em sua vida pessoal assim como seu personagem no novo filme do streaming Netflix.

“A resposta seria que talvez [eu esteja] focado em encontrar uma parceira para a vida toda, alguém com quem queria viver”, comentou Chris.

O artista ainda contou que por mais que ame seu trabalho, acredita que ainda existe muita hesitação no quesito namoro na indústria cinematográfica: “Eu digo, veja – Eu amo o que eu faço. É ótimo, eu me dedico. Mas em termos de – até nesta indústria existem dúvidas, hesitação, e recalibração em termos de realmente achar alguém em que você realmente possa se dedicar”.

Evans ressaltou que procura algo que seja para a vida toda. “Talvez seja sobre tentar achar alguém que você visa passar sua vida junto. Sim, talvez seja isso”, refletiu o ator.

A fala de Chris repercutiu pelas redes sociais! A organizadora do São João da Thay, Thaynara OG (30) mandou um alô para o ator. “Oi Chris Evans!”, escreveu a influenciadora ao postar uma foto sua no Twitter.

E o youtuber Felipe Neto (34) também comentou a notícia: “O Chris Evans não achou o amor da vida dele... Pensa a gente”.

Além do novo lançamento, Chris Evans também dublou o personagem Buzz Lightyear no novo filme da Disney, Lightyear. Aqui no Brasil, o astronauta foi dublado pelo apresentador Marcos Mion (42).

Confira aqui a repercussão da fala de Chris Evans!

