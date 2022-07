Thaynara OG publica cliques especiais do São João da Thay de 2022: ''Momentos desse sonho''

Thaynara OG publicou mais uma série de cliques especiais que fez durante o São João da Thay 2022

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 18h10

Nesta segunda-feira, 4, Thaynara OG(30) decidiu suar suas redes sociais para lembrar com carinho da última edição do São João da Thay.

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece se apresentando no palco da festa, ao lado de inúmeros dançarinos, usando um dos looks mais icônicos da noite, inspirado na bandeira do Maranhão.

Ela ainda exibiu alguns registros de algumas apresentações da festa, entre elas Braulio Bessa (37) e Lucy Alves (36), além das participações de Lore Improta (28), GKay (29) e Rafa Kalimann (29).

Na legenda, ela escreveu: "Mais momentos desse sonho chamado São João da Thay".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Foi incrível!", disse um. "Onde aperta pra voltar?", questionou outro. "Maravilhosa!", elogiou um terceiro. "As fotos ficaram perfeitas!", escreveu ainda um quarto.

Confira os cliques que Thaynara OG publicou, lembrando do São João da Thay de 2022: