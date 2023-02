Chris Evans celebra Valentine’s Day com namorada luso-brasileira

Chris Evans compartilhou uma série de fotos ao lado da namorada, a também atriz, Alba Baptista

Nesta terça-feira, 14, é comemorado ao redor do mundo o Valentine 's Day, conhecido como Dia dos Namorados no Brasil. Os famosos estão aproveitando a data para se declarar e Chris Evans (41) não ficou de fora.

O ator compartilhou uma série de cliques românticos com a namorada, Alba Baptista (25). Ela nasceu em Portugal, mas tem pai carioca, e começou a ser apontada como affair de Chris Evans em novembro do ano passado. Na época, uma fonte próxima ao ator informou que os dois já estavam juntos “há mais de um ano”.

Eles se conheceram por meio de amigos em comum, e iniciaram um romance discreto. Aos mais próximos, o ator diz estar apaixonado e disposto a formar uma família com Alba.

Chris compartilhou uma série de fotos e vídeos com a amada, nas imagens eles aparecem fazendo várias coisas: viajando para veneza na Itália, colhendo frutas, ao lado de Dodger, o cachorrinho que ator adotou, e admirando a aurora boreal.

Ele também compartilhou um momento da atriz aparece nervosa jogando vídeo game e escreveu: “Apresentei para ela Mario Bros 3” e brincou “Ela odeia esse vídeo mas eu AMO’".

Chris Evans é eleito o homem mais sexy do mundo pela revista PEOPLE

A revista People elegeu Chris Evans o homem mais sexy do mundo. De acordo com o ator, se você dissesse isso quando ele estava na escola, provavelmente traria a popularidade que ele não tinha. "Este provavelmente seria o caminho para a mesa legal na qual eu não estava", comentou o intérprete do Capitão América. Ainda segundo ele, tem alguém que deve se orgulhar muito do novo título.

"Minha mãe vai ficar tão feliz. Ela está orgulhosa de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar", disse ele sobre Lisa. "Essa coisa toda é difícil de ser entrevistada", disse ele à People durante bate-papo em Boston, cidade onde vive. "Parece uma forma estranha de se gabar humildemente", afirmou.

Chris aproveitou para afirmar que quer construir uma família. "O aspecto mais agradável da minha carreira agora é me sentir seguro o suficiente para tirar o pé do acelerador", diz ele. “Sinto que tenho um pouco mais de liberdade para tirar um tempo da indústria e ainda encontrar projetos que satisfaçam meu apetite criativo quando eu voltar”, disse o ator de 'Lightyear'.