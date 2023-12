Casamento? No palco, Ana Castela revela desejo, mas dá fora em Gustavo Mioto

Ana Castela revela desejo de subir ao altar, mas dá fora em Gustavo Mioto após namorado se "animar" com a revelação

Um vídeo que está circulando nas redes sociais neste sábado, 30, está gerando muita repercussão entre os fãs de Ana Castela e Gustavo Mioto. É que os dois trocaram confissões no palco de um show.

Em imagens que viralizaram no Twitter, o sertanejo se declara à amada que revela que tem vontade de subir ao altar: "Quero ser pedida em casamento no show da Katy Perry", declara ela para o delírio da plateia.

Ao ouvir a fala, ele entra na brincadeira: "Engraçado, no final do ano que vem tem show da Katy Perry no Rock in Rio". Preocupada, a artista então dá um "fora" no amado. "Ano que vem é muito cedo. Daqui dez anos, pode. Vai ter igreja só daqui a dez anos", diz ela.

Vale lembrar que Ana Castela e Gustavo Miotoassumiram o namoro neste ano, mas chegaram a ficar separados após um período de crise.

Veja abaixo o vídeo:

Gustavo Mioto poderia só ter dito "Eu te amo." Mas ele preferiu dizer: pic.twitter.com/5JApa5FfrE — Ray 🎡 (@juridicocastela) December 30, 2023

Um sonho de todos nós: Em um show recente, a cantora Ana Castela disse que seu namorado, Gustavo Mioto, poderia pedir ela em casamento no show da Katy Perry 😂🩵. pic.twitter.com/qJ0bygMkHJ — Katy Perry Brasil (@katyperrybr) August 24, 2023

Relembre o relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto

Para quem não acompanhou, Ana Castela e Gustavo Mioto levantaram suspeitas de que estariam vivendo um romance no final do ano passado. Apesar das especulações, eles só foram assumir o namoro no início deste ano. Desde então, eles usavam as redes sociais para trocar declarações apaixonadas e faziam várias aparições juntos.

Mas tudo mudou em setembro deste ano, quando o casal anunciou o término. Os sertanejos precisaram lidar com especulações sobre ciúme e traição. No entanto, Ana e Gustavo sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas. Mioto, inclusive, chegou a revelar o motivo da separação.