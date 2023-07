Casagrande detona Tiago Leifert após morte de torcedora: 'Nenhuma menção de sentimento'

Walter Casagrande rebate declarações de Tiago Leifert sobre a morte da torcedora Gabriela Anelli nos arredores de um jogo de futebol: “Cara de pau”

O comentarista Walter Casagrande fez duras críticas para o apresentador Tiago Leifert ao ver as declarações dele sobre a morte da jovem Gabriela Anelli, que faleceu durante um jogo de futebol no último final de semana. O comentarista fez um post em seu blog no site UOL para detonar as falas do colega de profissão, já que Leifert fez um vídeo insinuando que a torcedora se colocou em risco, mas pediu desculpas pouco depois.

Em seu depoimento, Casagrande afirmou: “Enquanto os pais, os avós, irmão e amigos estão passando por um sofrimento enorme pela perda inesperada e violenta da garota de 23 anos, o Sr. Tiago Leifert consegue, de uma forma asquerosa, colocar a vítima como uma das responsáveis pela violência entre as torcidas palmeirense e flamenguistas”.

E completou: “Tanto faz a diferença, Tiago. Se a Gabriela Anelli estava fora ou dentro, ela continua sendo a vítima. Ela morreu devido a uma briga de torcida. Você tem a cara de pau de vir defender esses torcedores do Flamengo? Ele não tem nenhuma menção de sentimento e preocupação com os familiares da Gabriela (…) Nenhuma lamentação pelo ocorrido, nenhuma dor pela morte de uma jovem. Mas ele tem uma teoria própria para justificar um assassinato na porta do Allianz Parque”.

Então, ele falou sobre o pedido de desculpas do apresentador . “Horas depois, o Tiago gravou um vídeo pedindo desculpas pelas suas falas. Essa atitude, no entanto, não convence ninguém. Se não tinha a informação correta, por que deu uma opinião daquela? Não mudo em nada o que escrevi aqui. Ele só gravou o vídeo porque está sendo super criticado no Twitter. (…) É inacreditável como tem gente que ainda não percebeu a péssima visão da vida e da sociedade que possui. Para o Tiago, a vida talvez não passe de um Big Brother”, escreveu.

Saiba o que Tiago Leifert falou sobre o assunto

Na segunda-feira, 10, Tiago Leifert gravou um vídeo para pedir desculpas pelo depoimento anterior com informações erradas. "Eu queria pedir desculpas por um erro, um erro de informação baseado nos relatos de quem estava ali, de Polícia e imprensa. E agora, horas depois, a gente sabe com detalhes o que aconteceu. Eu disse que ela estava em um confronto no portão A, mas agora eu li o B.O. [boletim de ocorrência] e ela estava próxima ao portão. Voou uma garrafa e atingiu ela no pescoço. Eu peço desculpas. Ela não estava no confronto. Ela já tinha sido atingida, antes do início do jogo. Eu peço desculpas, porém", declarou.