Caroline Dallarosa encanta seguidores com foto de perfil: ‘Perfeita’

Atriz Caroline Dallarosa arranca enxurrada de elogios após compartilhar clique de perfil

Na tarde desta quarta-feira, 31, a atriz e influenciadora digital Caroline Dallarosa (25) usou suas redes sociais para encantar seus seguidores! A ruiva compartilhou um clique mostrando seu rosto de perfil, e os detalhes da beleza da famosa arrancaram uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Tô sem nada para postar”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, Caroline aparece mostrando seu rosto de perfil, e alguns detalhes chamaram a atenção dos seguidores.

Um deles, com certeza, foi a mancha que a ruiva tem na lateral de seu rosto, perto de sua orelha. Já na orelha, Caroline ostenta uma quantidade impressionante de brincos e piercings, em quase todos os lugares possíveis. A beleza da atriz arrancou uma enxurrada de elogios.

“Perfeita”, “Linda demais meu amor”, “Linda demais”, “Cara de quem vai no rodízio de pizza vegana", “Perfeição”, “Perfeitona”, “Como pode ser tão linda, sério”, são algumas das mensagens que podem ser vistas. “Vem aqui na cozinha me ajudar”, brincou o marido da atriz, Rodrigo Solano. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Caroline Dallarosa.

Veja a publicação da atriz Caroline Dallarosa mostrando toda sua beleza em uma foto de perfil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caroline Dallarosa 🧝🏼‍♀️ (@caroldallarosaa)



Caroline Dallarosa choca fãs com anúncio de noivado

A atriz ex-Malhação Caroline Dallarosa aproveitou o começo do ano para revelar no início do ano, que está noiva do empresário Rodrigo Solano. Em suas redes sociais, ela publicou uma foto mostrando o anel de noivado sorrindo bastante. “SIM! Mil vezes sim! Já estamos noivos tem algum tempinho, mas quis esperar pra dar a notícia pra vocês! Que esse ano seja muito abençoado para todos porque eu vou casar! TEM MALUCO PRA TUDO HAHAHAHA te amo te amo te amo”, escreveu ela.