Carol Dantas e Bruna Biancardi surgem juntas em cliques com filhos de Neymar

Em suas redes sociais, Carol Dantas abre álbum de fotos com Bruna Biancardi, que posaram juntas com Mavie e Davi Lucca, filhos de Neymar

A influenciadora digital Carol Dantas usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, para compartilhar novas fotos de sua família. A mãe do filho de Neymar Jr, Davi Lucca, de 12 anos, abriu um álbum de fotos da visita de Bruna Biancardi e sua filha, Mavie, de 5 meses, em sua casa na Espanha.

Em seu perfil oficial do Instagram, as duas ex-namoradas do craque da Seleção Brasileira surgiram juntinhas durante um passeio por Barcelona, com direito a companhia de Mavie. Carol ainda compartilhou cliques com a filha de Bruna no colo e mostrou um momento de diversão entre a pequena e Davi.

"Tbt com o último 4/4", escreveu a loira na legenda da publicação, finalizando as fotos da visita de Bruna e Mavie. Nos comentários, seus seguidores se derreteram com os cliques. "A última foto. Ela acha incrível puxar cabelo dos outros", escreveu Bianca Biancardi, tia da bebê. "Lindas, muito lindo a amizade de vocês", disse um internauta. "Ai não aguento com essas fotos", declarou outro. "Mavie tá cada dia mais linda", escreveu mais um.

