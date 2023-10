Carol Celico revela como paga a mesada dos filhos com Kaká

Carol Celico abre o jogo sobre como ensina finanças para seus filhos com Kaká

A empresária Carol Celico falou sobre como ensina finanças para seus dois filhos, Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11 anos, frutos do antigo casamento com o ex-jogador de futebol Kaká. Ao responder perguntas dos fãs nos stories do Instagram, ela contou que os filhos recebem mesada e cada um tem um cartão do banco para usar em seu dia a dia.

“Recebem mesada em uma conta com cartão deles, exatamente para adolescentes. Lá, eles recebem a mesada e usam para pagar o que querem comprar. Eles tem que se organizar”, disse ela.

Então, ela contou que o assunto de dinheiro é tratado com os herdeiro. "Incentivamos a terem uma planilha para irem colocando os gastos e se organizando melhor. Conversamos muito sobre finanças”, comentou.

Além disso, Carol Celico respondeu outras curiosidades sobre a sua vida. Um fã quis saber se ela teve alguma arrependimento na vida. E ela disse: “Acho que a palavra arrependimento muito forte. E eu sempre acredito que temos que ter passado por tudo que passamos para então chegarmos onde estamos, então não caberia a palavra. Mas eu acho que poderia ter aproveitado mais quando morava na Itália, e ainda não tinha as crianças, para viajar mais pelas cidades italianas, viajei com meu pai de carro por lá, quando era solteira, e foi uma das melhores viagens da minha vida”.

Por fim, a empresária contou o que não abre mão de fazer com seus filhos. “Eu amo levá-los à escola, estou há tempos tentando levar menos (já estão muito grandes) e amo ‘colocar para dormir’. Hoje em dia não é colocar, mas é aquele momento de conversarmos e orarmos antes de dormir, falar individualmente com cada um”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Carol Celico fala sobre as alianças da época do relacionamento com Kaká

A empresária Carol Celico relembrou o seu relacionamento com o ex-marido, o jogador de futebol Kaká, ao participar de um podcast. Os dois ficaram casados por dez anos e se separaram há alguns anos. Agora, ela relembrou que costumava ganhar uma aliança nova todos os anos.

Celico contou que guardou todas as alianças que ganhou do ex. “Hoje guardo todas para dar para minha filha- algumas até uso em outros dedos porque nem parecem alianças”, disse ela