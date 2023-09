Caçulinha desabafa ao ver Faustão com saúde debilitada: "É um enigma"

Caçulinha desabafa ao ver Faustão com saúde debilitada; segundo ele, amigo não conta nada do que está acontecendo

Um dos grandes amigos de Faustão, o músico Caçulinha contou detalhes sobre a postura do apresentador. É que ele revelou que o ícone não reclamava de seus problemas de saúde nem para os amigos.

Aos 73 anos, ele guardava seu sofrimento e se mantinha ativo. O músico contou que esteve com o apresentador há cerca de um mês, em julho. “Eu fui numa pizza na casa dele, mês passado“, disse ele para o Link Podcast.

“Sempre que tem pizza, um almoço ou tem jantar [eu estou lá], já que eu faço parte da família. Eu vi o início da carreira dele, no Perdidos da Noite. Antes até que o Perdidos da Noite, eu estava na Bandeirantes, depois eu estava na Record, estava no Fino da Bossa. Eu já conheci o Faustão…“, contou.

Segundo Caçulinha, o apresentador não contava nem para os amigos próximos sobre seus problemas de saúde. “Foi, foi repentina, mesmo. A gente ficou surpreso. Eu fiquei surpreso porque eu estava nos dias antes mas ele não falou nada. E ele não é de reclamar. Faustão não reclama. Pra ele, tudo está bom. ‘Fausto como é que está?’. ‘Tá tudo beleza, meu, tudo sob controle’. Não tem reclamação com ele, então você não sabe nada o que está acontecendo. O Fausto é um enigma. Porque ele fala uma coisa, ele pensa outra e faz outra“.

Faustão faz primeira aparição após transplante

O apresentador Fausto Silva fez sua primeira aparição nesta quinta-feira, 31, após a cirurgia de transplante de coração no último domingo, 27. Na página Faustão do Meu Coração e em seu Instagram, a esposa do comunicador, Luciana Cardoso, compartilhou os vídeos dele se pronunciado

Com a voz um pouco rouca, após ter sido extubado com sucesso, o famoso apareceu e falou como está se sentindo. Faustão fez questão de ressaltar a importância de se doar órgãos e falou como teve a sorte de encontrar um doador compatível.

"Agradecer as manifestações de milhões de pessoas, torcendo pela minha recuperação, to com a voz assim porque fui entubado, já to andando, terceiro dia que eu fui operado, não sinto nada, nenhuma dor, to completamente recuperado, pra que todo mundo tenha certeza do que é um transplante dos 200 e poucos transplantes esperaram menos de um mês, eu dei sorte também", declarou. Veja a declaração completa aqui.