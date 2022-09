Bruno Gissoni curte momento carinhoso em família em meio a natureza

Bruno Gissoni compartilhou fotos feitas durante um momento especial que viveu em família em meio a natureza

Nesta terça-feira, 20, Bruno Gissoni decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento família especial que viveu em meio a natureza. O ator publicou algumas fotos onde ele aparece curtindo uma cachoeira na companhia da esposa, Yanna Lavigne e das duas filhas, Madalena e Amélia.

Nas imagens, o quarteto aparece em cima de uma pedra trocando carinhos, enquanto admiravam a beleza do lugar e usavam looks confortáveis para a ocasião, próprios para caminhada e banhos no rio.

Na legenda, o papai babão escreveu: "Cachoeira em família".

O post deixou os seguidores do artista encantados, fazendo com que eles rapidamente passassem a comentar no post: "Coisa mais linda!", disse um. "Abençoados!", escreveu outro. "Vocês arrasam nas paisagens!", falou ainda um terceiro.

Confira as fotos de Bruno Gissoni curtindo um passeio em meio a natureza na companhia da família:

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni aproveitam clima de romance juntinhos

Recentemente, Yanna Lavigne usou suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do marido, Bruno Gissoni, enquanto eles dançavam em volta de uma fogueira em meio a natureza e curtiam um lindo pôr do sol.

