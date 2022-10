Bruno Gissoni curte dia na praia com as duas filhas

Bruno Gissoni leva as duas filhas para aproveitarem uma manhã de sol em uma praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 14h28

O ator Bruno Gissoni aproveitou o sábado ensolarado no Rio de Janeiro para se divertir ao ar livre com as duas filhas, Madalena, de 5 anos, e Amélia, de 8 meses, frutos do casamento com a atriz Yanna Lavigne. O papai coruja foi fotografado enquanto curtia uma praia no Rio de Janeiro com as herdeiras.

Nas fotos, o artista mostrou o seu lado paizão enquanto se dividia entre os cuidados com as duas filhas.

Recentemente, Gissoni contou sobre a importância de crianças meninas empoderadas. "É olhar para o futuro e enxergar um futuro mais feminino, um mundo mais feminino. O mundo que é a nossa realidade hoje infelizmente é um mundo criado por homens, porque vimos ao longo da nossa história os homens tomando os lugares mais importantes da sociedade e em todos os sentidos estruturais dela", afirmou ele ao site Yahoo.

Veja as fotos de Bruno Gissoni com as duas filhas:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews