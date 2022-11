Bruno Gagliasso faz pedido inusitado para Alckmin e web reage: "Isso não!"

O ator Bruno Gagliasso fez um pedido inusitado para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que dividiu a opinião dos internautas

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 16h50

Na manhã desta sexta-feira, 04, o ator Bruno Gagliasso (40) chamou a atenção da web ao fazer um pedido inusitado para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (69).

Em seu Twitter, o ator questionou o vice-presidente se seria possível incluir nos planos de governo a volta do horário de verão no próximo ano.

"Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do horário de verão no plano de transição. Horário de verão é o Brasil feliz de novo!", twittou Bruno.

Para surpresa de Gagliasso, algum tempo depois Alckmin respondeu o ator com emojis de um papel com lápis, como uma forma de dizer que anotou o pedido do ator.

Quem também se manifestou foram os internautas. "Não Bruno! Tá bom assim", rebateu uma seguidora. "Não inventa moda!", disse outra. "Nããoooo! Isso não!", exclamou uma terceira.

VEJA O TWITTER DE BRUNO GAGLIASSO: