Bruninho Rezende lamenta morte do avô: "O seu legado continuará vibrando em nossos corações"

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 17h56

Bruninho Rezende(35) usou as redes para lamentar a morte de seu avô, Condorcet Rezende.

O pai do técnico Bernardinho (62) faleceu nesta terça-feira, 28, e o jogador de vôlei relembrou alguns cliques ao lado dele e o homenageou.

"Meu avô querido e eterno. Obrigado por cada ensinamento, por cada sábio pensamento, por criar nossa família Rezende com tantos valores importantes e sempre com muito amor", disse o atleta no começo da publicação.

Em seguida, Bruninho lamentou não poder se despedir do avô. O atleta está indo para o Japão com a Seleção Brasileira de Vôlei, que está disputando a Liga das Nações. "O seu legado continuará vibrando em nossos corações. Queria muito me despedir de você... Te amo e descansa em paz... nosso Guerreiro."

Bernardinho também se despediu do pai nas redes sociais. "De todos os títulos que conquistei nenhum me honra tanto quanto o de 'Filho do Dr. Condorcet'. Descanse em paz meu pai, que estejamos a altura de prosseguir seu legado com: integridade moral, competência profissional e solidariedade social", escreveu o técnico.

Confira a homenagem de Bruninho para o avô:

