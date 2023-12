Bruna Lombardi impressiona ao compartilhar registros raros com o filho: “Clone”

Lembra dele? Bruna Lombardi surpreende ao abrir álbum de fotos inéditas para celebrar o aniversário de seu único herdeiro, Kim Riccelli

A atriz Bruna Lombardi usou suas redes sociais para compartilhar um álbum de memórias ao lado de seu filho, o ator e diretor de cinema Kim Riccelli. Através de suas redes sociais, a loira prestou uma homenagem comovente ao seu único herdeiro com o ator Carlos Alberto Riccelli, que completa 42 anos neste sábado, 30.

Em sua conta oficial no Instagram, a mãe babona preparou um vídeo especial com registros de seus melhores momentos ao lado de Kim. Na legenda, Bruna declarou todo seu amor ao diretor: “Esse é o maior amor do mundo. Acho que começa por instinto e vai se tornando um sentimento arrebatador que supera tudo”, iniciou.

“Tento falar, Kim, da descoberta diária de te conhecer. Da maravilha de te ver crescer e ir se transformando em cada fase da vida. E da surpresa de ver o mestre que você se tornou. Mestre de todas as artes e da suprema arte de viver. Você veio com essa inteligência cósmica que sabe tudo e todos os dias estuda, pesquisa, busca compreender mais”, disse.

Bruna fez questão de exaltar o trabalho do filho como diretor: “A gente trabalha junto e você é o líder que vê todos os detalhes, compreende todas as pessoas e cria um ambiente sereno e feliz por onde passa. Um diretor que os atores amam, um profissional múltiplo que todos respeitam, um cara que todos querem escutar e ter perto”, ela se derreteu.

“Você sempre ajudou todo mundo e o mundo a ser melhor. Você cria esse campo de energia onde todos se sentem bem. Nem dá pra dizer tudo o que faz, teu talento é uma usina, o jorro ininterrupto de uma fonte infinita. Você é de uma grandeza gentil e de uma beleza única. Kim, cada dia vejo você mais brilhante", a atriz finalizou a declaração.

Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com as semelhanças entre Kim e Carlos Alberto: “Clone do pai. Parabéns pelo filho”, disse um admirador. “Cópia do pai”, apontou mais. O diretor de cinema também agradeceu: “Se sou qualquer medida de tudo isso que vc vê, é graças ao amor pleno e incondicional que recebi de vocês”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Lombardi (@brunalombardi)

Vale lembrar que Bruna e Carlos estão juntos há 45 anos, desde que se conheceram na novela ‘Aritana’ da Rede Tupi. Em suas redes sociais, a atriz faz questão de mostrar que eles mantêm a chama acesa: “Adoro intimidade, acho uma delícia esses momentos em que o Ri me flagra e eu faço pose. Tem amor e humor", ela se declarou recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Lombardi (@brunalombardi)



Família de Bruna Lombardi viveu drama neste ano:

No mês passado, a família da atriz Bruna Lombardi levou um susto com a notícia de que a mansão deles foi invadida. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em contato com a Folha de S. Paulo, três homens foram presos no local. Carlos Alberto Riccelli foi quem acionou a polícia após vizinhos notarem movimentação estranha; entenda o que aconteceu.