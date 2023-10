Britney Spears revela o motivo que lhe levou a raspar a cabeça em 2007

Britney Spears relembra momentos de sua carreira e revela o motivo que lhe fizeram raspar a cabeça durante período conturbado em 2007

Prestes a lançar seu próprio livro de memórias, The Woman In Me, a cantora Britney Spears já começou a resgatar alguns acontecimentos de sua carreira na mídia. Em entrevista a revista People, a Princesinha do Pop revelou o motivo pelo qual ela raspou sua cabeça sozinha em 2007.

A artista, que sempre foi grande alvo de paparazzis desde muito nova, contou que, naquele período, não conseguiu aguentar a perseguição da mídia. Na época, Britney estava passando por um divórcio bem público e complicado com o dançarino Kevin Federline, pai de seus filhos Jayden James e Sean. E como ato de rebelião, ela decidiu raspar seu cabelo, o posteriormente tornou-se um símbolo desse período conturbado.

"Eu fui muito observada enquanto crescia. Eu fui olhada de cima a baixo, tive pessoas me dizendo o que elas pensavam sobre meu corpo, desde que eu era uma adolescente. Raspar a cabeça e me comportar mal foram as minhas maneiras de reagir", contou Spears na entrevista a People.

Logo em seguida, em decorrência do episódio de surto, Britney foi colocado sobre uma tutela ordenada judicialmente. Assim,a partir de 2008, seu pai Jamie Spears e advogado começaram a ter controle da sua vida financeira e pessoal - ordem que somente acabou no final de 2021. Segundo ela, com os cuidados de seu pai, ela foi proibida de manter o novo visual.

"Sob a tutela, eu fui levada a entender que aqueles dias haviam acabado. Eu teria que deixar meu cabelo crescer e voltar a ficar em forma. Eu tinha que ir para a cama cedo e tomar qualquer medicamento que eles me diziam para tomar", revelou a cantora.

Britney também explicou que durante o início da tutela, ela ainda tinha um pouco de poder criativo em sua carreira. No entanto, ela logo perdeu a sua vontade de dançar e cantar como antes. Em seguida, ela deixou explícito que não entende o que sua família fez com ela na época.

"Eu penso agora em meu pai e seus sócios tendo controle sob o meu corpo e dinheiro por tanto tempo e isso me deixa enojada... Pense em quantos artistas masculinos jogaram seu dinheiro fora; quantos tiveram problemas com abuso de substâncias e saúde mental. Ninguém tentou tirar o controle do dinheiro e corpo deles. Eu não merecia o que a família fez comigo", declarou Spears.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria River Red (@britneyspears)

Britney Spears abortou um filho de Justin Timberlake

Nesta terça-feira, 17, outros detalhes sobre a vida de Britney Spears foram revelados ao público. Desta vez, uma da maiores polêmicas de seu livro de memórias, The Woman in Me, que será lançado no dia 24 de outubro, foram anunciados no site da revista People. Segundo o veículo, a cantora e seu ex-namorado, o ator e cantor Justin Timberlake, engravidaram e optaram pelo abordo.

A gravidez teria acontecido durante o seu namoro, que aconteceu há cerca de 20 anos. Porém, na época, eles não estavam prontos para se tornarem pais e decidiram abortar o bebê. E eu seu livro, Britney contou mais detalhes sobre esse momento.

“Justin, definitivamente, não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”. Então, a artista contou que ele quis que ela tirasse o bebê e ela aceitou. Por enquanto, Justin Timberlake não se pronunciou sobre a revelação feita por Spears.