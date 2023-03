Breno Simões e Paula Amorim revelam desejo sobre filhos: 'Família grande'

Em entrevista à CARAS Brasil, Breno Simões e Paula Amorim também falaram sobre o 1º Lollapalooza que já foram

O casal de ex-BBBs Breno Simões (34) e Paula Amorim (34) decidiram ir curtir pela primeira vez o festivel Lollapalooza, que aconteceu no último final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os papais de primeira viagem deixaram Theo, de nove meses, em casa e não esconderam a saudade que sentiram do pequeno, nem os planos de ter mais um bebê.

"É a primeira vez no Lollapalooza, viemos conhecer. Estamos curtindo de tudo um pouco", contou o arquiteto. A empresária acrescentou que os dois foram ao festival pelo show da cantora Ludmilla (27), que se apresentou no último sábado, 25. "É uma experiência que todo mundo deve ter uma vez. Estamos gostando muito", completou ela.

Apesar de estarem curtindo o festival, os dois não deixaram de falar da saudade que estavam sentindo do pequeno. "Agora que ele está mais firminho conseguimos sair, antes a gente estava muito com ele em casa. A gente sai, curte o evento mas estamos doidos para chegar em casa", diz o ex-BBB, em entrevista à CARAS Brasil.

"Ele fez nove meses, então agora a gente está mais seguro para ele ficar algumas horas sozinho. Agora a gente começou a sair um pouco mais, sair para namorar, para curtir, o que é fundamental em um relacionamento. E estamos apaixonados pela maternidade e paternidade", completou Paula, que venceu o reality No Limite.

O casal ainda avaliou como a vida mudou após o nascimento do bebê. "[Mudou] em todos os aspectos, de prioridades, de escolhas, de tudo", disse Breno. "É transformador. A gente ressignifica o amor, a segurança. Priorizamos muito mais a família, até valorizar mais os nossos pais. São pequenas coisas que a gente começa a enxergar diferente."

Os dois ainda revelaram que pretendem aumentar a família no futuro. "Queremos ter pelo menos mais um, acho um irmão muito gostoso e gosto de família grande", diz Paula. "Nós temos irmãos, então sabemos a importância e o quanto ajuda, então a gente faz questão que ele tenha um irmão ou irmã", completa o ex-BBB.