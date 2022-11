Bless aparece encantado ao ver a mãe Giovanna Ewbank desfilar na SPFW

Giovanna Ewbank desfilou na SPFW e acabou encantando não só o público, mas também o seu filho, Bless

CARAS digital Publicado em 17/11/2022, às 14h13

Nesta quinta-feira, dia 17, a atriz e modelo Giovanna Ewbank (36), apareceu deslumbrante como uma das convidadas do desfile da marca Misci, na passarela da SPFW. E além de encantar o público que assistia o desfile, ela também deixou o seu convidado de honra e filho, Bless, de queixo caído ao ver a mamãe na passarela.

Nas fotos o pequeno aparece vidrado, prestando muita atenção, enquanto Gio esbanja toda a sua beleza com um conjunto branco, com detalhe transparente, cabelo com efeito molhado, acessórios em prata e maquiagem leve. Outros famosos, como João Guilherme (20), Mari Gonzalez (28), Enzo Celulari (25) e Leandro Lima (40), também fizeram participação no desfile da marca.

Em seus stories, Giovanna registrou a presença do filho nos bastidores pós-desfile e perguntou de qual parte ele gostou mais. Bless respondeu que sua parte favorita foram as músicas do desfile.

Bless fica encantado ao ver Gio Ewbank na SPFW - Leo Franco / AgNews

Giovanna Ewbank revela a vontade de ter mais filhos

Além de Bless (7), Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso (40) também são pais de Titi (9) e de Zyan (2), mas parece que a apresentadora do ‘Quem Pode Pod’ ainda não está satisfeita com o número de filhos. Em conversa com fãs nas redes sociais ela falou sobre a vontade de aumentar a família: “Pretende ter mais filhos?”, perguntou um seguidor. “Pior que sim, acredita?”, respondeu a loira.