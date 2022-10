Bella Hadid teria falado o que pensa sobre o suposto relacionamento da irmã com Leonardo DiCaprio

Bella Hadid dá uma de sincerona e opina na suposta relação de Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 17h32

Bella Hadid (26) teria dado sua opinião sobre o suposto relacionamento entre sua irmã mais velha, Gigi Hadid (27), com o consagrado ator Leonardo DiCaprio (47), que é vinte anos mais velho que a modelo.

Uma fonte disse ao site The News que a irmã seria “muita areia para o caminhãozinho dele”. A fonte contou: “Bella acha que Gigi é boa demais para Leo, e a maneira como ele tomou atitude por Gigi aparentemente sem pensar em sua namorada anterior dá arrepios em Bella. Sua preocupação é que ela possa acabar machucada e envergonhada”.

Além disso, Bella teria dito para a mãe das duas modelos que Gigi e Leonardo DiCaprio são “inadequados”. Aparentemente, a mais velha das irmãs estaria “levando as coisas devagar”, depois de ter sido vista se aconchegando com o ator 20 anos mais velho que ela em Nova York, no mês passado.

DiCaprio e Camila Morrone (25) se separaram repentinamente neste ano, após quatro anos juntos. Antes disso, a modelo teria respondido perguntas sobre a diferença de idade de 22 anos com o ator, após memes circularem pela internet.

Bella teria falado também que acha que Gigi deveria “se concentrar no seu papel como mãe e não se envolver com um dos maiores caçadores de modelos de Hollywood”. A fonte ainda confirmou que Gigi continuará vendo o ator premiado, mesmo que a família não goste dele.

Leonardo DiCaprio estaria conhecendo melhor Gigi Hadid, diz site

Há algum tempo, a revista norte-americana US Weekly publicou uma informação que o ator Leonardo DiCaprio estaria interessado pela modelo, porém o sentimento não é recíproco. "Leo realmente está de olho em Gigi, mas ela não demonstrou interesse. Eles são amigos, mas ela não quer ter algo romântico com ele agora", disse uma fonte.

Vale lembrar que Gigi Hadid teve um relacionamento de quase seis anos com o ator, Zayn Malik (29), com quem tem uma filha, Khai (1).