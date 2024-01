Bella Campos gera comoção ao tomar banho de mar com peça ousada: "Dei zoom"

Bella Campos gera comoção ao tomar banho de mar com biquíni inacreditável; musa impressionou fãs anônimos e famosos

Musa absoluta, a atriz Bella Campos apareceu nas redes sociais em uma série de cliques impactantes. Após ser um dos grandes destaques da novela Vai Na Fé, a artista apareceu tomando um banho de mar para receber 2024 em grande estilo.

Para a ocasião, ela escolheu um biquíni de crochê ousadíssimo em formato de estrela-do-mar. A peça exclusiva foi criada por uma marca brasileira e evidenciou as curvas poderosas que a atriz ostenta nas redes sociais.

Nos comentários, seguidores ficaram impactados com a beleza da artista. "Deus tá vendo vocês darem zoom", brincou um. "Pois eu dei zoom mesmo", confessou outro. "Só não caso com você, por que você não me pediu em casamento", disse um terceiro.

Bella Campos está solteiríssima desde que terminou seu relacionamento com MC Cabelinho.

Veja:

Quando Bella Campos anunciou a separação de MC Cabelinho?

Atualmente, a atriz Bella Campos está solteira. Ela anunciou o fim do namoro com MC Cabelinho no dia 29 de agosto de 2023. Ela terminou o namoro com ele no final de agosto após surgirem rumores de que ele traiu a namorada.

Na época, ela compartilhou um depoimento nas redes sociais sobre os rumores e confirmou o término. "Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar... Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", declarou.