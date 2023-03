BBB 23: após importunação sexual, sisters sentem vergonha ao pensarem em repercussão

Marvvila, Bruna Griphao e Aline Wirley falaram sobre imagem que ficará do Brasil após saída de Dania Mendez

As sisters do BBB 23 estão com vergonha do que a passagem de Dania Mendez pelo reality show dirá sobre o Brasil. Isso por conta dos casos de importunação sexual com a mexicana.

A intercambista trocou de lugar com Key Alves mas após sua chegada teve um beijo roubado por Cara de Sapato com os dois embriagados. Além disso, MC Guimê, que é casado com Lexa, passou a mão no bumbum da novata.

Refletindo sobre a participação da mexicana, que foi tirada da casa com muita pressa após os casos, Bruna Griphaodeclarou: "Imagina a Dania chegando lá e contando tudo que aconteceu aqui?".

O sentimento de consciência pesada foi maior ainda ao saberem que Key estava sendo bem tratada no reality vizinho e teve até uma festa brasileira de comemoração da participação.

"Que vergonha", disse Marvvila. Aline Wirley completou: "Vergonha, é isso".

