Barbie tem a segunda maior estreia da história do cinema brasileiro

O filme Barbie mal chegou e já está fazendo história! Dirigido por Greta Gerwig e com Margot Robbie no papel principal, a produção estreou na última quinta-feira, 20, e já fez números impressionantes para a história do cinema no Brasil.

Em apenas 24 horas, Barbie se tornou a segunda maior estreia dos cinemas brasileiros, faturando cerca de R$ 22,7 milhões, de acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras da Multiplex (Abraplex). No total, estimulasse que 1,2 milhões de pessoas assistiram ao filme apenas no Brasil.

O longa fica atrás apenas de Vingadores: Ultimato, de 2019, que arrecadou mais de R$ 300 milhões no Brasil. O terceiro lugar fica para outro filme da Marvel, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que faturou R$283,6 milhões durante sua exibição. Filmes como O Rei Leão, Vingadores: Guerra Infinita e Minha Mãe É Uma Peça 3 também aparecem no top 5.

Greta Gerwig, diretora de Barbie, revela estar apavorada com novo trabalho

Até os grandes cineastas têm medo! Durante uma entrevista para o Inside Total Film Podcast, a diretora e roteirista de Barbie, Greta Gerwig, revelou estar apavorada para seu novo projeto. Em breve, ela irá comandar o reboot de As Crônicas de Nárnia, na Netflix.

A produção vai resgatar as histórias escritas por C. S. Lewis, que já venderam mais de 120 milhões de cópias ao redor do mundo. E nesta nova versão, Greta irá dirigir pelo menos dois filmes da nova versão da franquia de sucesso. Contudo, quando questionada se sua visão sobre o universo de Nárnia seria tão incrível quanto fez em Barbie, a diretoria contou que não sabia.

“Eu nem sequer comecei a tocar o projeto. Mas estou com medo disso, o que me parece um bom lugar para começar. Acho que quando estou com medo, é sempre um bom sinal. Talvez quando eu parar de ficar com medo, seja como ‘Ok, talvez eu não devesse fazer isso [a franquia]'. Não, estou apavorada com isso. É extraordinário. E então veremos, não sei”, explicou Greta.

A cineasta ainda acrescentou que não planeja parar com Nárnia. “Espero fazer todos os tipos diferentes de filmes durante o tempo que tenho para fazer filmes, o que é muito tempo, mas também é limitado. Eu quero fazer coisas grandes e pequenas e em todos os lugares, e ter outra grande tela [em branco] é emocionante e também assustador”, contou.