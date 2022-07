Bárbara Evans rebate críticas sobre a criação de sua filha

Bárbara Evans esbanja sinceridade ao falar sobre os comentários negativos nas redes sociais: 'Não vai mudar nada para mim'

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 18h35

A influenciadora digital Bárbara Evans esbanjou sinceridade ao rebate as críticas que recebe nas redes sociais sobre a criação da filha Ayla. Ela contou que não se importa com as mensagens negativas e não vai mudar o seu jeito de ser mãe por causa das críticas.

Bárbara Evans foi questionada por um fã sobre como lida com tantas críticas sobre a criação da filha e ela respondeu que não se importa. “Sei que é muito radical como vou falar, mas eu lido da seguinte forma. Falar, todos vão falar, até porque eu exponho tudo aqui para vocês, então quando eu faço isso eu dou abertura para que vocês comentem sobre. Mas a filha é minha, eu que fiz, então vou criar e educar da forma que eu achar melhor e fim do assunto”, disse ela na legenda.

Logo depois, ela ainda completou: “Eu realmente não ligo! Até porque não vai mudar nada para mim, vou continuar fazendo da minha forma”.

Bárbara Evans desabafa sobre o puerpério

Ao ser questionada por uma internauta sobre o puerpério, Bárbara Evans abriu o jogo e confessou que ultimamente está se sentindo triste. "Quando a Ayla nasceu, eu não tive nada, fiquei super bem! Mas agora que a Ayla está com três meses, eu confesso que estou tendo umas tristezas", revelou ela.

A mulher de Gustavo Theodoro (30) deu mais detalhes sobre como tem se sentindo e contou que busca forças na herdeira. "Não todos os dias, mas tem dias que são bem difíceis. Mas é erguer a cabeça, olhar a filha maravilhosa que eu tenho e seguir em frente. Um dia de cada vez", escreveu ela.