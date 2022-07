"Estou tendo umas tristezas", confessa Bárbara Evans sobre o puerpério

Nas redes sociais, a modelo Bárbara Evans fez um desabafo sobre o puerpério

Bárbara Evans (31) fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 11, sobre a maternidade.

A modelo, mãe de Ayla (3 meses), abriu uma caixa de perguntas no Stories do Instagram, e ao ser questionada por uma internauta sobre o puerpério, ela abriu o jogo e confessou que ultimamente está se sentindo triste.

"Quando a Ayla nasceu, eu não tive nada, fiquei super bem! Mas agora que a Ayla está com três meses, eu confesso que estou tendo umas tristezas", revelou ela.

A mulher de Gustavo Theodoro (30) deu mais detalhes sobre como tem se sentindo e contou que busca forças na herdeira. "Não todos os dias, mas tem dias que são bem difíceis. Mas é erguer a cabeça, olhar a filha maravilhosa que eu tenho e seguir em frente. Um dia de cada vez", escreveu ela.

Bárbara também contou quantos quilos engordou durante a gestação e quantos já perdeu após o nascimento de Ayla. "Eu engordei no tratamento para engravidar mais gestação: 27 quilos. Fui aos 75 quilos. Eu já perdi 20 quilos, hoje estou com 55 quilos, mas pretendo ficar com 50 quilos, não menos que isso", revelou.

