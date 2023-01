Atriz de Travessia enfrentou polêmica ao substituir rainha de bateria

Dandara Mariana foi convidada para substituir Iza como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense; ela aceitou o convite mas voltou atrás na decisão

Dandara Mariana (34) foi escolhida para substituir Iza (32) como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A escolha foi uma surpresa para muitos componentes e ela enfrentou a resistência entre os que comandam a escola e entre os membros da comunidade de Ramos. Entretanto, a atriz de Travessia acabou desistindo do convite com medo de não conseguir estar presente por causa da novela.

Em outubro foi divulgado um comunicado que a cantora não seria mais a rainha da escola. Alguns dias depois, a intérprete de Talita anunciou que substituiria Iza. A decisão não está perto de ser unanimidade entre os membros da comunidade. Muitos esperavam que a musa da escola, Carmem Mondego fosse escolhida para o cargo, já que ela se destacou no último carnaval. Foi então que o assunto se tornou uma polêmica por lá.

Ainda em março, Carmem chegou a substituir a cantora em um ensaio técnico da Imperatriz no Sambódromo do Rio. Na época, Iza não participou porque estava com Covid-19. Ela deixou o cargo por incompatibilidade de agenda e a decisão teria sido em comum acordo.

Contudo, a decisão por Dandara não durou muito tempo. Ao que tudo indica, a escola decidiu colocar no posto de rainha de bateria uma passista da comunidade. Maria Mariá passa a assumir a coroa que foi de Iza nos últimos dois anos. A escolha teria sido da própria atriz, que está no ar em Travessia.

Segundo a assessoria da artista, mesmo com a possibilidade de realizar um sonho, ela teve receio de se comprometer e não conseguir ser tão presente quanto o cargo exige para uma rainha. Ela não quis repetir o que aconteceu com a antecessora. Em 2022 ela desfilou como musa do Salgueiro e deverá retornar à escola tijucana.