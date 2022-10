Atores se afogam durante gravação de filme de Ludwika Paleta

As gravações de um filme de Ludwika Paleta foram paralisadas após a morte de dois atores no México

O filme Noches de Bodas (Noite de Casamento), que conta com a atriz Ludwika Paleta (43), famosa por ser a Maria Joaquina na versão original de Carrossel, teve suas gravações paralisadas depois que dois atores morreram afogados.

De acordo com o site Mexico Daily Post, o acidente ocorreu na última quarta-feira, 12, na praia de San Miguel del Puerto, no sudoeste do México. Dirigido por Osvaldo Benevides, o filme tinha um grupo de dez figurantes que foi para a praia, mas três decidiram entrar no mar sem imaginar que a força da água e a maré alta iriam causar problemas.

Um dos homens conseguiu ser resgatado com vida, mas os outros dois não. As vítimas foram identificadas como Luís Manuel “N” (46) e Marco Antonio “N” (47). Na manhã desta quinta-feira, 13, o corpo de Marco foi encontrado na zona rochosa da praia.

No entanto, o corpo de Luís ainda não foi localizado pela Estação Naval de Busca e Salvamento da Secretaria da Marinha e a direção municipal de Proteção Civil de Huatulco. Mas as buscas seguem acontecendo.