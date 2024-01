Ator norte-americano Bill Hayes morre aos 98 anos em Los Angeles

Ator norte-americano Bill Hayes, astro da novela dos anos 70, 'Days Of Our Lives', morre aos 98 anos em Los Angeles; saiba mais

O ator norte-americano Bill Hayes morreu aos 98 anos em Los Angeles, na Califórnia. A informação foi confirmada pela revista People, que afirmou que o astro faleceu cercado por seus familiares. A causa da morte ainda não foi confirmada.

William Foster Hayes III era conhecido por sua atuação na novela Days Of Our Lives, um dos mais longos programas de televisão do mundo, que vai ao ar quase toda semana desde 1965. O ator passou a integrar o elenco nos anos 70 e continuou fazendo aparições até 2023.

Em nota, os familiares de Bill informaram a morte para a People. "É com o coração pesado que nós compartilhamos o falecimento do nosso amado Bill Hayes. Um dos personagens mais antigos de 'Days of our Lives', Bill originou o papel de Doug Williams em 1970 e o interpretou continuamente ao longo de sua vida.

Hayes era casado com a também atriz, Susan Seaforth-Hayes. Os dois se conheceram nos bastidores de Days Of Our Lives, onde ela também interpretava a sua mulher, e se casaram em 1974. Na nota de falecimento, a estrela também foi citada. "Ele e sua esposa, Susan Seaforth-Hayes, continuaram sendo a base da família Williams-Horton por mais de 50 anos", disseram.

Além de ser um sucesso na televisão, Bill também obteve êxito na música. Em 1955, ele ficou em primeiro lugar nas paradas musicais dos Estados Unidos com a canção The Ballad of Davy Crocket, lançada antes mesmo de sua carreira como ator.

Recentemente, o astro havia celebrado o seu aniversário de 98 anos nos sets de gravação da novela da qual ele se dedicou por toda a sua vida. "Obrigado ao nosso elenco e equipa por celebrar o 98º Aniversário do Billy no set hoje. E o bolo duplo de chocolate estava delicioso", escreveu sua esposa no Instagram.

Bill Hayes deixa sua esposa e seu único herdeiro, William Foster Hayes IV, de 74 anos