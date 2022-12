Ator de ‘Grease’ deixa escapar affair de filha com Leonardo DiCaprio

Pai de Victoria Lamas, ator de ‘Grease’, deixa escapar relacionamento da atriz com astro de ‘Titanic’

O ator Leonardo DiCaprio (48) foi visto junto da atriz Victoria Lamas (23). Depois de alguns boatos e especulações sobre o relacionamento dos dois, o ator Lorenzo Lamas (64), amigo do astro de ‘Titanic’ e pai da atriz, revelou o que realmente está acontecendo.

Durante uma entrevista ao The New York Post, Lorenzo disse que Victoria está “muito apaixonada” pelo ator. Entretanto, negou que eles estariam vivendo um namoro de verdade. “Eu sei que ela gosta muito dele. Acho que eles se conheceram no mês passado. Não tenho certeza das circunstâncias, mas foi o que ela me disse”, revelou o ator de ‘Grease’.

Galã nos anos 1980, o ator confirmou na quarta-feira, 28, que sua filha falou demais sobre DiCaprio enquanto conversava com o pai pelo telefone na véspera de Natal, poucos dias após ser visto com o ator em West Hollywood.

“Ela está muito encantada. Eu disse a ela para tratar o relacionamento como um feriado: apenas aproveite o máximo que puder enquanto durar. E se durar mais do que um feriado típico, ótimo. Mas se não, apenas guarde seu coração, sabe? Porque ela é muito jovem”, contou.

Lorenzo ainda falou que está lidando bem com a diferença de idade de 25 anos dos pombinhos. “Eu apenas disse a ela, você sabe, absolutamente não vá a nenhum cruzeiro transatlântico com Leo”, brincou o ator. “De qualquer forma, estou animado por ela. eu sei que já faz um tempo desde que ela teve um relacionamento sério… Ela tem um grande coração e tende a entregá-lo livremente”, completou.

