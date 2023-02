Arnold Schwarzenegger é acusado de atropelar ciclista

Segundo o ‘TMZ’, Arnold Schwarzenegger teria atropelado ciclista no último domingo

Na manhã do último domingo, 05, Arnold Schwarzenegger (75) foi acusado de atropelar um ciclista enquanto dirigia nos arredores de Brentwood, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, segundo informações do site americano ‘TMZ’.

O astro da franquia de sucesso ‘O exterminador do futuro’, teria sido surpreendido pela mulher que conduzia a bicicleta, que surgiu de forma inesperada em sua faixa. Arnold não conseguiu frear ou desviar o veículo a tempo e acabou atropelando a esportista.

Ainda conforme informações divulgadas pelo tablóide, o acidente teria sido confirmado por testemunhas que estavam no local. A equipe também contou que entrou em contato com um um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, que revelou que policiais receberam um chamado e chegaram ao local às 10h30.

A vítima teria sido levada ao hospital por uma ambulância com ferimentos leves e se encontra estável. Já a bicicleta, foi levada para o conserto pelo próprio Arnold, que também pratica o cicilismo e sempre compartilhar seus pedais em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Essa não foi a única vez que o ator se envolveu em um acidente. Há cerca de 15 dias, o fisiculturista teria ocasionado uma batida após ultrapassar um farol vermelho, também em Los Angeles, na Califórnia. Segundo informações do TMZ, o carro do ator atingiu dois veículos deixando uma motorista ferida.

Marcos Mion posa com Arnold Schwarzenegger

Encontro inusitado! No ano passado, Arnold Schwarzenegger foi tietado pelo apresentador brasileiro Marcos Mion(43) em um evento, com direito a uma fotografia juntos.

Na ocasião, Marcos, que leva um estilo de vida saudável, evidenciou que Arnold o inspirou a viver como fisiculturista, e compartilhou um relato sobre o encontro especial: "Parece que é um @schwarzenegger do museu de cera, né? Mas passa pro lado pra ver o vídeo da foto! O ídolo master apontando pro MEU bíceps!", brincou com os seguidores.