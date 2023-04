Arlindinho revela que voltou a morar com Arlindo Cruz: "Aprendizado maravilhoso”

Cantor Arlindinho celebra a Páscoa ao lado do pai, o ícone do samba Arlindo Cruz, que se recupera das sequelas de um AVC

Arlindinho (31) emocionou o Instagram ao publicar uma linda homenagem para Arlindo Cruz (64), neste domingo, 9. Celebrando a páscoa coladinho com o ícone do samba, o cantor revelou que voltou a morar com o pai, que sofreu um AVC hemorrágico em 2017 e desde então, se recupera das sequelas com cuidados especiais em home care.

Na publicação, Arlindinho surge abraçado ao pai, que está deitado em uma cama. Na legenda, o artista revelou a novidade: “Voltar a morar com você depois de tantos anos tem sido um aprendizado maravilhoso, as vezes quando somos jovens queremos sair de casa e dar nossos voos por aí", o cantor iniciou a homenagem.

Na sequência, ele continuou a explicar sua decisão: “Porém o prazer de te ver todos os dias e ainda me sentir protegido em seu colo, me relembra todos os dias a melhor sensação do mundo que é ser seu filho. Obrigado por ainda me ensinar e que Deus lhe abençoe sempre meu pai. Feliz Páscoa!”, Arlindinho finalizou a declaração comovente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arlindo Domingos Da Cruz Neto (@arlindinhooficial)

Nos comentários, diversos seguidores elogiaram a relação entre pai e filho: “Feliz Páscoa tio Arlindo...tá com a carinha ótima”, comentou a cantora Andréia Caffé e Arlindinho respondeu: "Pegando sol direto, logo logo iremos à praia também. Vários rolês programados”, o herdeiro contou. "Que Deus fortaleça e abençoe vocês", desejou um seguidor. Alguns fãs também apontaram as semelhanças entre eles.

Arlindinho se emociona ao vivo ao falar de passagem do pai pela Sapucaí

No carnaval deste ano, Arlindinho se emocionou bastante depois do desfile da Império Serrano, escola de samba do coração do pai, Arlindo Cruz, que homenageou um dos maiores ícones do samba, que desfilou na Avenida do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Sem esconder a emoção, o cantor chorou durante uma entrevista.