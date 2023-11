Arlindinho e Flora Cruz são assaltados no Rio de Janeiro e alertam: “Pode ser golpe”

Os filhos de Arlindo Cruz, Arlindinho e Flora Cruz, foram assaltados no Rio de Janeiro e tiveram seus celulares roubados

Na madrugada deste domingo, 12, Arlindinho e Flora Cruz foram assaltados no Rio de Janeiro. Os filhos de Arlindo Cruz tiveram seus celulares roubados e estavam acompanhados do produtor de Arlindinho, Leonardo.

Por meio das redes sociais, a equipe do cantor e filho de Arlindo, se manifestou e fez um alerta. “Nesta madrugada o artista Arlindinho, a sua irmã Flora Cruz e o produtor Leonardo foram assaltados e levaram todos os celulares. Orientamos aos amigos e conhecidos a não fazerem nenhum tipo de depósito caso haja algum pedido. Pode ser golpe !”, dizia a nota assinada pela assessoria do artista e publicada no Instagram do cantor.

Alguns momentos antes do relato do assalto, Arlindinho e Flora surgiram juntos para uma foto nos bastidores de uma performance do filho de Arlindo Cruz que aconteceu em uma casa de shows na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. “Te amo, meu carinha favorito”, declarou Flora na postagem feita nas redes sociais.

Recentemente, Arlindinho emocionou seus seguidores ao celebrar o aniversário de 65 anos do pai e músico. "Hoje é uma felicidade triste, ou uma tristeza alegre. Um misto de sensações e sentimentos. É aniversário do meu pai, meu querido pai, está vivo, está aqui. Talvez não como a gente gostaria, mas é como Deus o deixou aqui com a gente. Agradeço a Deus por tudo, sei que ele sabe de todas as coisas, e agradeço a todo mundo pelo carinho, as mensagens, as energias positivas de sempre. Obrigado! E ao meu querido pai, saúde, força e qualidade de vida. O resto, deixa com a gente", disse o filho do cantor na época.

Reprodução: Instagram

O que aconteceu com Arlindo Cruz

O sambista Arlindo Cruz teve um Acidente Vascular Cerebral, AVC, em 2017, o que o impossibilitou de falar e andar, e hoje, o músico segue tendo sessões de fisioterapia e fonoaudiologia em sua casa, a fim de se recuperar dessas sequelas.

Ainda esse ano, o artista passou por mais um susto. Arlindo foi internado na CTI com um quadro de pneumonia. Após algumas semanas internado no hospital, o cantor teve alta para voltar para casa.