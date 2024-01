"Ar de superioridade": vídeo de Virgínia Fonseca com a concunhada gera polêmica

Vídeo de Virgínia Fonseca com a concunhada gera polêmica nas redes sociais; entenda o que está acontecendo

Um vídeo publicado por Hariany Almeida para "limpar a barra" de Virgínia Fonseca não pegou bem entre os fãs nas redes sociais. É que a ex-BBB resolveu desmentir os boatos que circulam sobre a relação entre as duas.

Namorando o cantor sertanejo Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, a morena negou que as duas tenham uma relação difícil. Na gravação, ambas surgem na piscina quando a influenciadora direciona o celular para a concunhada.

“Fala para eles que a gente interage”, Hariany pede para Virginia, que fez questão de esclarecer a situação: “Esse povo tá… gente. É que assim, a gente interage fora das telas”, disse a loira. A morena complementou: “Sim! A gente sabe viver. Tem que mostrar para provar”, disse ela brincando com os rumores de um suposto conflito.

Nas redes sociais, o vídeo de Hariany Almeida e Virgínia Fonseca rendeu muitos comentários dos fãs. "Virgínia não gosta de compartilhar a atenção dos outros, as cunhadas são uma ameaça a ela. Egocêntrica", detonou um. "Antes desse vídeo o povo imaginava que não interagiam, depois tiveram certeza", ironizou outro. "O ar de superioridade da Virgínia. Só prova que o público tá certo, e não somente com a Hariany, como as demais cunhadas também. Quer ser o centro da atenção. Mal deixa o marido falar em entrevistas também, imagine", escreveu outro.

Veja abaixo e tire suas conclusões:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

O look de Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar a produção que fez para curtir a primeira noite no cruzeiro de Neymar. Nesta terça-feira, 26, a famosa postou um registro de seu look do dia e impressionou. Isso porque, a loira apostou em um vestido de modelo ousado. Com recortes e curtinho, a peça cheia de pedrarias deixou a empresária milionária arrasadora para curtir a viagem em alto mar com outros famosos.

"Partiuuu, hoje é dia de festa bebê", escreveu a mãe de Maria Alice e Maria Flor na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Virgínia deveria ser um elogio, porque essa mulher é um absurdo", falaram. "Sem condições, você é sem condições", disseram.