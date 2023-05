Após suposta indireta do pai, Larissa Manoela surge reflexiva em meio à natureza: "Vivendo o momento"

A atriz Larissa Manoela surgiu sorridente em meio à natureza e refletiu sobre a nova fase que está vivendo

Na noite desta sexta-feira, 12, Larissa Manoela (22) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo sorridente em meio à natureza.

A atriz aparece no vídeo usando um vestido branco, enquanto respira profundamente. Além disso, também é possível ver na gravação os detalhes do lindo local que ela está, com muitas árvores e uma cachoeira.

Ao dividir o registro, Larissa aproveitou para fazer uma reflexão, e confessou que está 'vivendo o momento'. "Dentre tantos momentos… o agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde eu deveria estar, vivendo o momento que eu mais precisava viver, sonhando os sonhos infinitos, exatamente aqui e agora!", afirmou ela.

Em seguida, a artista, que namora o ator André Luiz Frambach (26), agradeceu seus seguidores do Instagram por todo o apoio. "Obrigada por estarem juntos, 49 milhões de amores espalhados", celebrou ela ao conquistar a marca na rede social.

A reflexão de Larissa acontece em meio a uma suposta indireta de seu pai. Geraldo Elias fez um desabafo em seu Instagram após a artista revelar que rompeu a relação empresarial com a mãe, Silvana Taques, e que agora será sua própria empresária. "Um sábio disse: Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias", diz a frase misteriosa postada por ele.



Confira a publicação de Larissa Manoela:

Nova fase na carreira

Nesta última quarta-feira, 11, Larissa Manoela usou as redes sociais para revelar aos seus fãs que tomou uma decisão importante envolvendo sua carreira. A atriz contou que agora vai assumir o controle das "demandas comerciais" da sua carreia, sendo sua própria empresária.

"22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. [...] Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto!".

