Após se separar de Gisele, Tom Brady diz como passará primeiro Natal solteiro

Tom Brady contou sobre suas expectativas para o primeiro feriado natalino sozinho

O jogador de futebol americano Tom Brady (45) falou sobre suas expectativas sobre a noite de Natal durante participação no podcast SiriusXM, Let's Go! Será o primeiro separado da modelo Gisele Bündchen (42).

"Será uma nova experiência que nunca tive antes, com a qual terei que aprender a lidar", disse o jogador, que terá de estar preparado para o jogo do Tampa Bay Buccaneers no dia 25 de dezembro em Glendale, Arizona. Ele deve passar a véspera no quarto de hotel.

"Então você acabou de fazer uma pergunta sobre, 'O que você aprendeu com esta temporada de futebol?' Vou aprender a lidar com o Natal. Mesmo em um hotel", disse Brady ao locutor esportivo Jim Gray.

"Vou ter que aprender a lidar com o Natal, e a noite de Natal, e ainda sair por aí e ser um profissional e depois esperar para comemorar o Natal com meus filhos no dia seguinte", completou.

Gisele Bündchen está no Brasil

Enquanto o jogador foca no profissional, Gisele Bündchen está tirando férias com os filhos no Brasil. Na praia Brava Norte, em Santa Catarina, ela apareceu se deliciando com comidas brasileiras e aproveitando o clima praiano.