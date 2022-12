Gisele Bündchen revela o que anda fazendo com os filhos no Brasil: ''Recarregando''

Modelo Gisele Bündchen encantou ao mostrar momentos de sua intimidade com os filhos em Santa Catarina

A modelo Gisele Bündchen (42) desembarcou no Brasil no início desta semana acompanhada dos dois filhos, Benjamin (13) e Vivian (9). Neste domingo, 18, após quase uma semana no país, ela mostrou que anda fazendo por aqui.

Em praia Brava Norte, em Santa Catarina, a top modelo apareceu curtindo vários momentos especiais provando da cultura brasileira ao lado dos herdeiros.

Além de aproveitar o sol e areia, Gisele ainda se deliciou com vários pratos típicos, doces e salgados. Em alguns cliques, ela mostrou que não está nada de dieta e que está comendo salgadinhos, bolos e brigadeiros.

"Recarregando as energias com meus pequenos no país do meu", disse a famosa ao abrir um pouco de sua intimidade com a família em sua terra.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros cheios de amor e brasilidade da modelo. "Fotos lindas", elogiaram os seguidores. "Quanto amor", observaram outros.

Na última segunda-feira, 12, Gisele Bündchen foi flagrada desembarcando no Brasil com os filhos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Vale lembrar que ela está recém-separada do jogador de futebol americano Tom Brady (45). Os dois anunciaram o divórcio em novembro deste ano após meses de rumores sobre o término.

Gisele Bündchen se muda para casa milionária após divórcio com Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen já está de endereço novo após a separação do ex-marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, com quem teve dois filhos, os pequenos Benjamin e Vivian.

O imóvel, com apenas 140 m², é considerado uma residência de médio padrão nos Estados Unidos. O local custou o equivalente a R$ 7 milhões e fica na região de Surfside, em Miami, no estado da Flórida. As informações são do jornal Extra.

A residência, menor que a mansão onde ela vivia ao lado do ex-esposo, conta com três banheiros, três quartos, sala de jantar, cozinha e área externa cercada pela natureza, com grama, árvores, além de mesa coberta, para os momentos de lazer.

