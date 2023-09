Após rumores de crise, Gabi Luthai celebra um ano de renovação de votos com Teo Teló

Gabi Luthai abriu o coração sobre os momentos difíceis com o marido, Teo Teló, e celebrou um ano de sua renovação de votos com o cantor

Em agosto, a cantora Gabi Luthai levantou fortes boatos sobre uma possível crise em seu casamento com Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló. Isso porque, em suas redes sociais, ela fez um desabafo sobre o fim de um ciclo e a importância de se amar.

No entanto, nesta quarta-feira, 13, a famosa decidiu acabar com os rumores de término através de uma declaração para o marido. Em seu Instagram, ela fez um post em comemoração de 1 ano da cerimônia de sua renovação de votos.

Com isso, Gabi resgatou as fotos do evento e fez um textão para o amado. Porém, na mensagem, ela admitiu que o casal estava, sim, passando por momentos complicados em suas relação. "É fato que temos enfrentado muitos desafios como casal, principalmente porque eu estou enfrentando vários como pessoa. Os últimos dias não têm sido fáceis e tudo bem, tô tentando lidar da melhor forma que posso. Também não me sinto 100% à vontade pra me abrir com milhares de pessoas, não to me abrindo nem com as que estão por perto", iniciou.

Assim como havia feito antes, a famosa negou que houvesse traições em seu casamento, assim como especulado pelos internautas. "É óbvio que casais tem desafios, nós mesmos já tivemos vários, bem difíceis por sinal. Entre nós costumam ser coisas pessoais interferindo na dinâmica a dois, raramente são problemas do casal, mas eles também existem (e não é traição). Casamento é um jogo de frescobol, em que ambos tem que se apoiar e não uma partida de tênis, que o objetivo é fazer o ponto. A gente sabe disso."

Em seu texto, Gabi também agradeceu pela paciência de Teo e sua capacidade de querer mudar e ajustar sua relação. "Eu sou mesmo inquieta, não me acomodo no desconforto, prefiro encontrar meios de sair dele. Isso dá trabalho, só tenta quem tem disposição. Quem não tem não entende, pois prefere viver uma vida mediana. Quando há respeito, há esperança. Quando há amor, também! E desde o começo dessa fase difícil decidimos enfrentá-la juntos."

Por fim, a cantora relembrou a renovação de votos e parabenizou Teo por essa data tão importante para eles. "Feliz dia 13/09, dia em que renovamos nossos votos há 1 ano, numa festa belíssima, cheia de gente que nos ama e que amamos. Hoje, estamos renovando votos, depois de um período conturbado, na certeza de que temos muita disposição e amor pra sermos companheiros de vida! Te amo! E tenho certeza que você também me ama", finalizou.

Vale lembrar que a cerimônia foi a primeira vez que o casal oficializou a sua união. Gabi Luthai e Teo Teló mantinham um relacionamento havia nove anos, até que finalmente celebraram o casamento com uma festa luxuosa, que havia sido adiada duas vezes por conta da pandemia.