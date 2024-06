Após revelar crise, Tatá Werneck conta seus planos para o Dia dos Namorados

Celebrando o Dia dos Namorados com seu marido, Tatá Werneck conta quais são os planos do casal nesta data especial; saiba mais!

A apresentadora e humorista Tatá Werneck irá passar mais um Dia dos Namorados com seu marido, o ator Rafa Vitti. Após revelar que o casal já passou por uma crise, os dois mostraram que estão mais fortes do que nunca e tem planos para comemorar a data.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Tatá contou que não há planos grandiosos com o marido, mas que a data não passará em branco. "Como o dia dos namorados deste ano deu em dia de semana, a apresentadora e o ator vão passar o dia trabalhando. “Devemos comemorar à noite juntos. Ele deve fazer um jantar pra mim. Não que ele saiba disso, tô esperando ele ler essa matéria pra fazer", brincou.

Na ocasião, a artista também relembrou alguns momentos com Rafa, incluindo o momento mais engraçado que o casal já passou. "Temos várias histórias maravilhosas. Algumas muito íntimas e são grandes pra escrever. Mas uma vez teve uma pegadinha que Porchat fez com a gente. Essa vale a pena perguntar pro Porchat", disse Tatá

Ao encerrar, ela também falou sobre o momento em que eles sentiram mais amor um pelo outro. "Acho que quando a gente passa por algum perrengue, temos a certeza de que podemos contar um com o outro. E olhar pra nossa filha maravilhosa faz com que amemos cada vez mais nossa família. Nossa filha é fruto de amor e é nossa maior benção", finalizou a famosa, que é mãe de Clara Maria, de 4 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tatá Werneck expõe fase difícil no casamento com Rafa Vitti

Em participação recente do Conversa com Bial, da Globo, Tatá Werneck relembrou uma fase difícil em seu casamento com Rafa Vitti. Com sinceridade, a humorista revelou que o casal enfrentou uma crise durante a pandemia e explicou como conseguiram superar os desafios juntos.

Enquanto conversava com Pedro Bial sobre sua vida pessoal, Tatá revelou se pensa em aumentar a família, além de relembrar que já viveu dificuldades em seu casamento no passado: "Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria”, ela brincou.

“Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo", Tatá entregou a chave para seu relacionamento de sucesso, que já dura sete anos, sendo quatro deles casados.