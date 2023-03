Após reencontro de Rafa Kalimann e José Loreto, amiga da ex-BBB expõe motivo do término

Após Rafa Kalimann e José Loreto se verem em participação no 'Domingão com Huck', amiga da influencer comenta sobre traição

O reencontro de Rafa Kalimann (29) e José Loreto (38) no palco do Domingão com Huck no domingo, 26, repercutiu muito nas redes sociais e uma amiga da ex-BBB acabou expondo o motivo do fim do relacionamento dos famosos.

O ator, que dá vida a Lui Lorenzo na novela Vai Na Fé foi jurado na Dança dos Famosos, em que a influenciadora está competindo.

O perfil Segue a Cami no Instagram compartilhou um comentário de uma amiga da apresentadora, que expôs o motivo do término do namoro de Rafa e Loreto.

"Gente, a Rafa precisa passar um tempo sozinha. Quando ela tava com ele [Loreto], falou que ele era o amor de infância dela. Só ficou 6 meses com ele, depois terminou e agora já está com outro", disparou uma internauta.

A amiga de Rafa, Julia Araujo, fez questão de responder ao comentário, dando a entender que Loreto traiu Rafa: "Pelo menos ela esperou o relacionamento acabar pra envolver com outra pessoa né kakaka ele já não podemos dizer o mesmo."

Recentemente, Rafa Kalimann foi vista em clima de romance e aos beijos com um moreno misterioso durante passeio na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Confira o comentário da amiga de Rafa Kalimann sobre término com José Loreto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

José Loreto reage ao ficar frente a frente com Rafa Kalimann no 'Domingão'

O ator José Loreto não deixou passar em branco o seu reencontro com a ex-namorada, a influenciadora digital Rafa Kalimann, no palco do Domingão do Huck, da Globo. Os dois ficaram frente a frente na atração quando ele foi o jurado da Dança dos Famosos e ela esteve em um dos grupos participantes.

O climão do reencontro deles foi uma expectativa no palco e ele comentou sobre o assunto. Após elogiar os grupos, José Loreto reagiu ao comentar sobre estar vendo a ex-namorada. “Desconcertante ver a Rafa aqui”, disse ele. Então, Luciano Huck quebrou o climão e comentou: “Eu gosto da televisão de verdade. Então as emoções afloram. Eu acho isso bonito. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem, nos relacionamentos e depois deles, na amizade, é isso aí”.

Assim, Loreto explicou mais sobre a sua reação. “É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui [na bancada de jurados da Dança dos Famosos] quando a gente se conheceu. Ela me ajudou na preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que eu levo até hoje e ela me apresentou... é muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, afirmou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!