Após polêmicas, Jojo Todynho anuncia afastamento das redes sociais

Após novas polêmicas sobre seu casamento com Lucas Souza, Jojo Todynho anuncia afastamento das redes sociais; confira!

Nesta terça-feira, 21, o casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza voltou a ser comentado após novas revelações polêmicas da cantora. Nos stories do seu Instagram, a vencedora de A Fazenda 12 deixou claro o motivo que levou ao término de seu relacionamento. Com a sua vida pessoal novamente em evidência, a artista declarou que está se afastando das redes sociais.

Em vídeo, Jojo agradeceu o apoio de quem lhe admira e pediu perdão por sua atitude. "Quero agradecer as mensagens de carinho de vocês e quero pedir desculpas pelo palavreado. Agradecer a minha família, meus amigos, que acompanharam de perto e não me deixam mentir aqui, porque se tem uma coisa que eu não sou é mentirosa. Eu não preciso mentir e nem inventar nada", iniciou.

Logo em seguida, a artista desabafou sobre como se sentiu e porque ela explodiu sobre o assunto. "Tanta coisa que sempre falam de mim e eu sempre me calo, fico como errada. Mas tem hora que dá no saco. Eu sou ser humano e tenho sentimentos como todo mundo. Imagina vocês ficaram julgando e apontando uma pessoa que vocês não convivem", disse ela. "Pode me colocar de grossa, mas não tenta me desmoralizar. Eu fiquei muito tempo quieta, mas tem hora que não dá", continuou.

Por fim, ela ainda anunciou seu afastamento da internet, com o propósito de preservar a sua saúde mental. "Obrigada mais uma vez pelo carinho. Eu vou dar uma ausentada das redes sociais, porque tem hora que é demais. Não há ser vivo que aguente. O diabo é sujo demais, ainda mais quando ele sabe que você está no propósito, ai que ele faz tudo para lhe desestabilizar. Mas a certeza que eu tenho é que eu estou no caminho certo", finalizou Jojo.

Vale lembrar que, além das polêmicas com Lucas Souza, a cantora também vinha sofrendo outras críticas pesadas em suas redes sociais. Desde a realização de uma cirurgia bariátrica em agosto, Jojo Todynho vem recebendo diversos comentários maldosos sobre seu corpo, que ainda está em um processo de perda de peso.

O motivo do fim do casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza

As novas polêmicas sobre o casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza vieram à tona após a tentativa dos internautas de lhe reaproximá-los. Em suas redes sociais, a famosa se mostrou bastante irritada sobre os comentários positivos sobre o ex-marido e decidiu revelar o real motivo do término de seu relacionamento.

"Parem de ficar me perturbando, meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", revelou ela.

"E foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar, vamos lá, Lucas usou, quis usar minha mãe pra querer me desmoralizar, ele enxuga as lágrimas e aí ficou bom o vídeo? Pra querer me desestabilizar, porque ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe e é por isso que entrei com processo pra tirar o nome dela da minha certidão, porque eu falei pra ela o que tava acontecendo e ela não me ouviu, ele quis usar vamos pra igreja, vamos orar, ele usou minha mãe pra me atacar, não teve nem peso porque quem me criou foi minha avó... vou botar o final do vídeo aqui pra vocês, Lucas chutou Bradock (cachorro), achei maconha dentro da minha casa, um ex-assessor contou que o Lucas perdeu 10 mil que fotografou ele na entrada na favela comprando drogas, isso foi um dos motivos de ter colocado ele pra casa", contou.

Jojo Todynho ainda desabafou: "Eu to cansada de vocês quererem me colocar como a vilã, uma mulher difícil, isso, aquilo, outro, sem saber o que passei, que eu não contei, o Lucas pediu pra voltar e eu falei que não iria voltar, ai ele me xingou e eu coloquei a medida protetiva contra ele, Luca surtava do nada a troco de nada, aí surgiu a história que ele me dopava, aí era mentira... Eu era muito apaixonada, fiz de tudo pra ajudar ele".