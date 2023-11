Após acidente de carro, Bianca Andrade reflete sobre sua vida: "Fase de mudança"

Bianca Andrade reflete sobre sua vida e mostra mudanças na rotina após grave acidente de carro no início de novembro

Após passar por um momento delicado, a influenciadora digital Bianca Andrade refletiu sobre a sua vida nas redes sociais. A ex-BBB 20, que sofreu um acidente de carro no início do mês, surgiu nos stories do seu Instagram para contar que começou a ter novos hábitos após o susto que passou.

Na cama logo após acordar, a empresária deu bom dia para seus seguidores, mas frisou que o vídeo somente seria publicado horas após sua gravação. Isso porque ela aprendeu a não usar as redes sociais antes das 8 da manhã, o que lhe leva a acordar mais cedo para ter um momento de respiro. Na ocasião, ela explicou o motivo de sua escolha.

"Pra mim faz muito bem acordar sem a influência de nada. Anota isso, eu sempre quis fazer isso durante a minha vida inteira. Não é fácil, porque exige que você durma cedo. Sempre foi uma meta na minha vida, só que é difícil de cumprir mesmo. Só que agora eu tô conseguindo, desde que voltei da viagem. Acordo todo dia às 6 da manhã", contou ela.

Logo depois, ela ainda falou como ela usa essas duas horas sem redes sociais. "Eu amo acordar e ter os meus pensamentos. Escolher o que eu quero ver, o que vai me influenciar. Quais assuntos são importantes para mim, qual é o livro que eu quero ler. Escolher qual pessoa eu vou entrar no WhatsApp para responder", disse ela.

Para Bianca, desde que ela adotou esse hábito, sua vida melhorou muito. "São coisas que tem feito muito bem para a minha saúde mental. É uma coisa que eu quero passar para frente, porque eu gosto de aprender e não deixar só para mim", confessou a influenciadora.

Ela ainda reforçou o quanto isso lhe ajudou na recuperação após a batida de carro. "Depois do acidente então, a minha saúde mental melhorou tanto... eu tô numa fase de mudança ABSURDA", finalizou.

O acidente de Bianca Andrade

No último dia 2, Bianca Andradesofreu um grave acidente de carro enquanto voltava de uma viagem. No ocorrido, ela estava acompanhada de seu filho Cris, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Fred Bruno, além de seu motorista e sua babá.

Em nota, a equipe da influenciadora tranquilizou seus fãs e comunicaram que ninguém havia sofrido graves ferimentos. Cris e o motorista Genilson foram liberados no mesmo dia para se recuperarem em casa. Bianca e sua babá Dayane acabaram ficando em observação no hospital, mas foram liberadas após alguns dias internadas.