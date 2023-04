Aos prantos, Raíssa Barbosa implora ajuda para encontrar o irmão: "Desaparecido"

Ex-participante de 'A Fazenda', Raíssa Barbosa implora ajuda dos fãs; ela está muito abalada

Ex-participante de A Fazenda, a influenciadora Raíssa Barbosa surgiu aos prantos nas redes sociais e pediu ajuda para encontrar o irmão. Ela revelou nesta quinta-feira, 17, que ele está desaparecido.

"Eu nunca queria vir aqui chorando, acabei de chegar em Foz do Iguaçu, meu irmão está desaparecido desde a madrugada de domingo para segunda. Estou aqui com a minha irmã, estamos indo para delegacia e se vocês de Foz de Iguaçu, alguém tiver informação sobre ele, manda DM para a gente", pediu ela

Segundo a influenciadora, Rafael Barbosa sumiu na cidade paranaense na madrugada de domingo para segunda . Ela está em contato com a Polícia para tentar descobrir o que aconteceu.

Veja o pedido:

CRISES

A ex-fazendeira Raissa Barbosa falou sobre o diagnóstico de síndrome de borderline e as crises que já passou, inclusive na edição da 'Fazenda' em que participou.No podcast 'Achismos', apresentado por Mauricio Meirelles, ela contou que já era diagnosticada com o transtorno mental antes de entrar no reality show. Ela afirma que achou que conseguiria conter as explosões por estar sendo filmada, mas não foi o caso, já que ela teve vários "surtos" na casa, quebrando objetos, batendo em portas e paredes e ofendendo participantes.

"Durante a entrevista para o reality me foi perguntado se seria tranquilo e eu disse que sim, pois achava que não ia acontecer nada, que iria ser tranquilo. Acho que eles também acreditavam que iria ser tranquila a minha participação. Eles achavam que seria explosiva, mas nem tanto. A característica de ser explosiva é a principal característica do Bordeline", contou ela, que afirmou estar sendo medicada no programa.

Ela contou como descobriu a doença: "Eu tive um relacionamento com um estudante de medicina e ele começou a observar que eu tinha uma instabilidade emocional, uma irritabilidade e ele me incomodava até passando fio dental. Eu andava pra lá e pra cá, ele falava qualquer coisa eu ficava brava. Na época ele tava estudando doenças mentais e ele praticamente me diagnosticou e eu acho que você tem borderline. Ele mostrou o vídeo e eu fui me identificando com tudo que ela foi falando, algumas coisas eu discordei porque a gente tem aquela coisa da negação".