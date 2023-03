Aos prantos, Joana Sanz faz desabafo em meio a divórcio de Daniel Alves

Após separação conturbada de Daniel Alves, Joana Sanz não contém as lágrimas e desabafa: “Dói tanto”

Joana Sanz (24) preocupou os seguidores ao surgir aos prantos em um vídeo publicado em seu Instagram nesta quinta-feira, 23. Em meio ao conturbado divórcio com o jogador de futebol Daniel Alves, que está preso após uma acusação de estupro, a modelo fez um desabafo sobre o momento delicado em sua vida.

Na publicação, Joana compilou vários momentos de sua vida em um vídeo, desde situações difíceis, como as lágrimas derramadas em sua cama, até ocasiões mais glamourosas, como um desfile de moda. Além desses registros, a modelo espanhola mostrou parte de sua rotina com exercícios físicos e o carinho de seus cachorrinhos.

Em espanhol, sua língua nativa, Joana deu início ao desabafo: "A sensação de que você está se afogando, que dói tanto que você não quer mais aquela dor interna, que precisa exteriorizá-la como uma ferida para curá-la... Mas não pode. Tudo o que você pode fazer é lamentar, aceitar e superar”, disse com pesar.

Em seguida, a modelo contou como está lidando com as dificuldades: "Faça por você, no que te faz bem, no que te faz sair do laço da tristeza. Meus amigos, minha família, meu treinador, as pessoas que trabalham comigo, meus animais e claro minha psicóloga me ajudaram muito”, agradeceu.

Ela ainda aconselhou: "Tens muito que fazer nesta vida, não te deixes morrer, não te deixes vencer pelas adversidades. Chore, fique com raiva, dance, ria... Faça o que sentir no momento”, e finalizou com uma mensagem sobre amor próprio: “Ame a si mesmo, porque você é a única pessoa com quem estará pelo resto da vida", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Sanz (@joanasanz)

Após anúncio de divórcio, Daniel Alves manda carta para Joana Sanz

O desabafo de Joana Sanz foi publicado apenas um dia após a repercussão de uma carta que teria sido enviada por Daniel Alves, segundo um jornal espanhol. O documento foi obtido pelo jornal espanhol 'Y Ahora Sensoles’ e mostra um pedido de perdão supostamente escrito pelo jogador de futebol.