Aos beijos, Rodrigo Simas e Agatha Moreira esquentam o clima em banho de mar

Curtindo um dia de praia no Rio de Janeiro, Rodrigo Simas e Agatha Moreira surgem aos beijos e esquentam o clima em banho de mar; veja as fotos!

Os atores Rodrigo Simas e Agatha Moreira curtiram uma manhã de praia juntinhos nesta sexta-feira, 7, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O casalzão surgiu aos beijos e elevaram o clima durante um banho de mar coladinhos.

No passeio, os artistas aproveitaram para curtir uma partida de vôlei na areia. E como descanso, a dupla decidiu se refrescar no mar e apareceram agarradinhos em clima de romance. Nos cliques, Rodrigo deixou suas costas definidas em evidência, enquanto Agatha esbanjou sua beleza natural de biquíni preto.

Confira as fotos:

Rodrigo Simas comenta impacto ao falar abertamente sobre sua sexualidade

No fim de maio, Rodrigo Simas participou do programa 'Sem Censura', da TV Brasil, e falou um pouco a respeito de sua vida pessoal e profissional. Ao longo de sua entrevista com a apresentadora Cissa Guimarães, o ator recordou o momento em que falou publicamente pela primeira vez que é bissexual.

"Quando me perguntaram, eu estava no teatro, entrevista pelo telefone. Sabe quando você já tá com o estômago meio nervosinho? Eu questionava a sexualidade de Hamlet [obra de William Shakespeare] e ela [repórter] me perguntou da minha vida. Eu sempre respondi da minha liberdade", relatou o marido de Agatha Moreira.

E completou: "Acredito na minha liberdade. Ponto. De você ser o que é, sem rótulos. E é uma defesa também, pra não ter que me rotular". Em seguida, Rodrigo Simas revelou como a repórter reagiu ao perceber que ele estava abordando o assunto pela primeira vez.

"Ela gaguejou, ficou nervosa. Depois me agradeceu por falar disso com muita naturalidade", relembrou ele, garantindo que se sentiu bastante aliviado após a declaração envolvendo sua vida pessoal.

"Pra mim foi um [alívio]. Não mudou nada na minha vida mas ao mesmo tempo mudou porque cada vez eu me aproprio de mim. Meu artista tá nascendo muito mais forte agora. Num lugar muito mais potente", disse Rodrigo Simas, reforçando o impacto positivo de sua revelação.